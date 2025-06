Strage di Ustica Mattarella | La Repubblica non smetta di cercare la verità I Paesi amici ci aiutino a fare giustizia

A 45 anni dalla tragica strage di Ustica, il presidente Mattarella rinnova l’appello affinché la verità venga finalmente alla luce. La Repubblica non smette di cercare giustizia, confidando nel supporto dei paesi amici per fare chiarezza su uno dei momenti più oscuri della nostra storia. È un impegno che testimonia la volontà di ricordare e onorare le vittime, affinché il dolore non venga mai dimenticato.

Il presidente della Repubblica a 45 anni dalla strage: " Un segno doloroso e profondo che non potrà mai essere cancellato".

