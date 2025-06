Strage di Ustica 45° anniversario a Firenze | Silenzio e memoria in scena a Villa Vittoria Come prenotarsi

Venerdì 27 giugno 2025, Villa Vittoria a Firenze si trasformerà in un luogo di riflessione e memoria con “Silenzio e memoria”, una serata speciale dedicata al 45° anniversario della tragedia di Ustica. Un momento di silenzio, rispetto e ricordo per le vittime e i loro familiari, promosso da Firenze Fiera. Vuoi partecipare? Scopri come prenotarti e rendere omaggio a questa fondamentale occasione di memoria collettiva.

Serata speciale venerdì 27 giugno 2025 negli spazi di Villa Vittoria dove andrà in scena “Silenzio e memoria”, l’evento straordinario, a cura di Firenze Fiera, in ricordo del 45° anniversario della strage di Ustica e in omaggio alla memoria delle vittime e ai loro parenti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Strage di Ustica, 45° anniversario a Firenze: “Silenzio e memoria” in scena a Villa Vittoria. Come prenotarsi

In questa notizia si parla di: memoria - strage - anniversario - firenze

Anniversario strage di Capaci, visita al Giardino della memoria di Ciaculli - In occasione del tragico anniversario della strage di Capaci, sabato 24 maggio, si svolgerà una visita speciale al Giardino della Memoria di Ciaculli.

FIRENZE, VILLA VITTORIA CULTURA PRESENTA “SILENZIO E MEMORIA”: EVENTO STRAORDINARIO DI IMPEGNO CIVILE IN RICORDO DEL 45°ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI USTICA, NELLA SERATA DI VENERDÌ 27 GIUGNO Serata speciale ve Vai su Facebook

Silenzio e memoria, ricordo dell'anniversario della Strage di Ustica a Villa Vittoria Cultura; Strage Georgofili, il 32/o anniversario. “Non c’è memoria senza verità!”; Commemorazione strage di via dei Georgofili 2025.

Strage di Ustica, il messaggio di Mattarella 45 anni dopo - La strage di 45 anni fa nel cielo di Ustica 'ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non potrà mai essere cancellato. informazione.it scrive

La strage di Ustica 45 anni dopo, Mattarella: "Cercare la verità, i Paesi amici collaborino" - Il presidente della Repubblica ricorda "tutti coloro che erano a bordo di quel DC9, partito da Bologna con destinazione Palermo, vi trovarono la morte. Scrive msn.com