Strage di Ustica 45 anni fa la tragedia | un mistero mai chiarito dal 1980 FOTO

Il 27 giugno 1980 il volo Dc-9 in viaggio da Bologna a Palermo precipita nelle acque internazionali tra l’isola di Ustica e quella di Ponza. Morirono tutte le persone a bordo: 77 passeggeri, tra cui 11 bambini, e i 4 membri dell’equipaggio. A 45 anni dalla tragedia, nonostante le indagini, non sono ancora state chiarite le cause della strage. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it