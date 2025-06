Strage di Ustica 45 anni dopo | l’archiviazione impedirebbe l’ultimo passo verso la verità

Dopo 45 anni, la richiesta di archiviazione sulla strage di Ustica rischia di spegnere le ultime speranze di scoprire la verità. La decisione del giudice il 26 novembre potrebbe segnare l’ultimo capitolo di una battaglia lunga e dolorosa, in un contesto in cui negazionisti e lobby tentano di minimizzare la tragedia. Tuttavia, come dice Daria, “non dobbiamo farci prendere dal sentimento della sconfitta”: la memoria e la giustizia meritano ancora di essere perseguite.

Sono passati 45 anni dalla strage di Ustica (27 giugno 1980) e la Procura della Repubblica di Roma ha depositato una richiesta di archiviazione delle indagini che sembra mettere una pietra sopra la ricerca della verità. Il giudice deciderà se accoglierla il prossimo 26 novembre. Intanto esultano i negazionisti della battaglia aerea e la lobby della bomba a bordo. “Ma non dobbiamo farci prendere dal sentimento della sconfitta”, dichiara Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione famigliari delle vittime. “È chiaro che una archiviazione rappresenta un passaggio negativo, quasi un segno di resa da parte dei magistrati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage di Ustica, 45 anni dopo: l’archiviazione impedirebbe l’ultimo passo verso la verità

