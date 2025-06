Strage di Paderno uccise la famiglia a coltellate | ragazzo condannato a 20 anni

Una tragedia scuote Paderno Dugnano: Riccardo C., il giovane coinvolto nella drammatica strage familiare, è stato condannato a 20 anni di carcere. La sentenza, emessa dal Tribunale per i minorenni di Milano, conclude un processo duro e complesso, lasciando aperti interrogativi sulla prevenzione e sulla tutela dei giovani. La vicenda riaccende il dibattito su come intervenire prima che il dolore tragico sfoci in tragedia.

(Adnkronos) – Condannato a 20 anni il ragazzo che lo scorso anno ha compiuto la strage di famiglia a Paderno Dugnano. La giudice Paola Ghezzi del Tribunale per i minorenni di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Riccardo C., l'allora diciassettenne che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La Procura ha chiesto 20 anni di reclusione per Riccardo C., il 17enne accusato di triplice omicidio pluriaggravato per aver ucciso con 108 coltellate il padre, la madre e il fratellino di 12 anni nella loro villetta a Paderno Dugnano, nel Milanese, nella notte tra il Vai su Facebook

