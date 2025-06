Strage di Paderno Riccardo Chiarioni condannato a 20 anni | uccise con 108 coltellate papà mamma e fratello

Una notte che ha sconvolto Paderno Riccardo Riccardo Chiarioni, condannato a 20 anni per aver brutalmente ucciso con 108 coltellate la mamma e il fratello. Un episodio atroce che ha scosso la comunità e sollevato profonde riflessioni sul dolore e sulla giustizia. La vicenda, avvolta nel dolore e nella tragedia, si conclude con una sentenza che cerca di fare luce su un gesto inaccettabile.

È stato condannato a vent'anni di reclusione, il massimo della pena, Riccardo Chiarioni che, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024, quando aveva 17 anni, in una villetta a.

