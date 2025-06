Strage di Paderno massimo della pena per Riccardo Chiarioni | condanna a 20 anni di reclusione

La tragica vicenda di Paderno Dugnano si è conclusa con una sentenza definitiva: Riccardo Chiarioni, autore della tremenda strage che ha sconvolto la comunità, è stato condannato a 20 anni di reclusione. Il tribunale per i minorenni di Milano ha confermato il massimo della pena, evidenziando la gravità di un gesto che ha spezzato molte vite. Una storia che lascia senza parole e che ci invita a riflettere sulla complessità delle emozioni e dei drammi giovanili.

È stato confermato il massimo della pena per Riccardo Chiarioni, autore della strage di Paderno Dugnano. Lo ha stabilito il tribunale per i minorenni di Milano. Chiarioni aveva sterminato la sua famiglia con 108 coltellate. La mattanza è avvenuta nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre, quando ancora minorenne ha ucciso padre, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

