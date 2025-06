strage di paderno dugnano il ragazzo che ha ucciso la sua famiglia condannato a 20 anni

La tragica vicenda di Paderno Dugnano ha sconvolto l’Italia, portando alla condanna di Riccardo Chiaroni a 20 anni di carcere. Il ragazzo, ora maggiorenne, aveva commesso una strage che ha lasciato il paese senza parole, inferto 108 coltellate ai propri cari. La richiesta della procura per i minori, all’epoca del delitto, è stata infine accolta, segnando un capitolo doloroso nella giustizia italiana.

La richiesta della procura per i minori di Milano è stata accolta: Riccardo Chiaroni è stato condannato a 20 anni per la strage di Paderno Dugnano. Si tratta del giovane che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024 ha ucciso tutta la sua famiglia. In totale ha inferto 108 coltellate ai genitori e al fratellino di 12 anni. All’epoca del delitto Chiaroni aveva 17 anni ma oggi è maggiorenne. I magistrati minorili avevano invocato il massimo della pena prevista in questi casi, ossia 30 anni ridotti di un terzo per via del rito abbreviato, sostenendo che le aggravanti, tra cui la premeditazione, debbano prevalere sulle attenuanti e sul parziale vizio di mente rilevato dalla perizia psichiatrica. 🔗 Leggi su Lettera43.it