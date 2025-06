Strage di Paderno Dugnano chiesti vent’anni di carcere per il 18enne che uccise genitori e fratellino a coltellate

Una tragedia sconvolgente scuote Paderno Dugnano, dove Riccardo Chiarioni, appena 18enne, ha commesso un macabro massacro con 108 coltellate, uccidendo i propri genitori e il fratellino di 12 anni. La Procura per i minorenni di Milano ha chiesto per lui una condanna esemplare di vent’anni di carcere. Una vicenda che riaccende il dibattito sulla giustizia e sulla tutela dei minori in situazioni estreme.

La Procura per i minorenni di Milano ha chiesto la condanna a vent’anni di reclusione di Riccardo Chiarioni, il 18enne che che ha sterminato con 108 coltellate i genitori e il fratello di 12 anni a Paderno Dugnano (Milano) lo scorso 1° settembre, quando non aveva ancora compiuto la maggiore età. Al termine del processo (svolto in rito abbreviato su richiesta della difesa) l’accusa ha ritenuto che le aggravanti del triplice omicidio – compresa la premeditazione – debbano prevalere sul vizio parziale di mente riconosciuto da una perizia svolta sul ragazzo. La difesa ha invece chiesto il proscioglimento per incapacità totale di intendere e di volere, sulla base di una consulenza di parte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage di Paderno Dugnano, chiesti vent’anni di carcere per il 18enne che uccise genitori e fratellino a coltellate

