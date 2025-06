Strage di Paderno chiesti 20 anni per Riccardo Chiarioni | uccise con 108 coltellate papà mamma e fratello

La tragica vicenda di Paderno Dugnano scuote l’Italia: Riccardo Chiarioni, solo 17 anni, è accusato di aver brutalmente ucciso con 108 coltellate mamma e fratello durante la notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2024. La Procura per i minori di Milano ha chiesto una pena di 20 anni, ma il peso di questa tragedia solleva domande profonde sulla tutela dei giovani e sulla prevenzione di simili drammi.

