Strage di Paderno chiesti 20 anni di carcere per Riccardo Chiarioni | ha sterminato la sua famiglia

Una tragedia sconvolgente scuote Paderno Dugnano: Riccardo Chiarioni, ancora minorenne, è accusato di aver commesso un orrendo massacro che ha stravolto una famiglia. La Procura per i minori di Milano chiede 20 anni di carcere, ma il caso solleva domande profonde sulla prevenzione e sul sostegno ai giovani in crisi. La difesa...

La Procura per i minori di Milano ha chiesto 20 anni di reclusione per Riccardo Chiarioni, il ragazzo della strage di Paderno Dugnano che ancora minorenne ha sterminato la sua famiglia. Nella notte tra il 31 agosto e l’1 settembre, ancora minorenne, uccise padre, madre e fratellino nella loro villetta di via Anzio. La difesa . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Strage familiare di Paderno Dugnano, chiesti 20 anni per Riccardo Chiarioni: uccise a coltellate padre, madre e fratellino - Una tragedia sconvolgente scuote Paderno Dugnano: la Procura per i minori di Milano ha chiesto 20 anni di carcere per Riccardo Chiarioni, il ragazzo di 17 anni che ha compiuto un dramma familiare, uccidendo con 108 coltellate i suoi genitori e il fratellino di 12 anni.

