Strage di Gaza le farmacie di Sesto non venderanno prodotti israeliani

In un gesto di solidarietà e protesta, le farmacie comunali di Sesto Fiorentino hanno deciso di sospendere la vendita di prodotti israeliani, una scelta forte per condannare la drammatica carneficina in Palestina e chiedere un immediato cessate il fuoco. Un atto simbolico che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a esercitare pressione internazionale affinché si ponga fine alle stragi. La speranza è che questa iniziativa possa fare la differenza.

