Strage di Acqualonga Gennaro Lametta denuncia i meccanici | Hanno mentito sulla manutenzione

La tragica vicenda di Acqualonga, che nel 2013 costò la vita a 40 persone, torna sotto i riflettori con nuove accuse e rivelazioni shock. Gennaro Lametta, imprenditore coinvolto nella tragedia, denuncia i meccanici, sostenendo che hanno mentito sulla manutenzione. Presentando un audio sconvolgente alla Procura di Napoli, Lametta afferma: “L’impianto frenante fu manomesso”. Una storia di inganni e dolore che, ancora oggi, mantiene aperta una ferita mai del tutto sanata.

L’imprenditore, condannato per il disastro del 2013 costato la vita a 40 persone, presenta alla Procura di Napoli un audio registrato in officina: “È la prova che l’impianto frenante fu manomesso” Una tragedia mai chiusa Gennaro Lametta, proprietario del bus precipitato dal viadotto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

