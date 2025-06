Strage bus | il proprietario Lametta dal carcere denuncia i meccanici

Il dramma dell'incidente sull'A16 ha sconvolto tutta l'Italia, lasciando un vuoto incolmabile tra le famiglie delle vittime. Ora, Gennaro Lametta, proprietario del bus coinvolto nel tragico crollo del 2013, rompe il silenzio e denuncia i meccanici a cui si era rivolto per la manutenzione. Un'azione che apre nuovi orizzonti nelle indagini, alimentando il dibattito sulla responsabilitĂ e sulla sicurezza stradale. La procura di Napoli ha ricevuto la denuncia, segnando un passo importante in questa intricata vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal carcere dove è detenuto, ha presentato una denuncia contro i meccanici a cui si era rivolto per la manutenzione, Gennaro Lametta, il proprietario del bus che il 28 luglio 2013 è precipitato dal viadotto Acqualonga dell’autostrada A16, all’altezza del comune di Monteforte Irpino, c ausando la morte di 40 persone, tra cui il fratello, che era alla guida del mezzo. Il deposito della denuncia, alla Procura di Napoli, è avvenuto ieri. Gennaro Lametta, che è stato condannato in via definitiva a 9 anni di carcere, durante il dibattimento ha presentato con i suoi avvocati Sergio Pisani e Angelo Argenzio – che ora puntano alla revisione del processo – un file audio, scrive, “da cui risulta che uno dei due meccanici dice di aver controllato se i perni della trasmissione erano stretti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Strage bus: il proprietario Lametta dal carcere denuncia i meccanici

