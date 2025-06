Strade provinciali Buonguerrieri FdI attacca Lattuca | Non spesi 1,5 milioni di euro per incapacità della Provincia

Le strade provinciali di Buonguerrieri, un patrimonio di tutti, sono oggi al centro di una polemica che mette in luce l’incapacità della Provincia di Forlì-Cesena di tutelare il territorio. FDI attacca lattuca e denuncia la mancata spesa di 15 milioni di euro destinati ai lavori, mentre le false accuse della sinistra cercano di scaricare le proprie colpe. È ora di pretendere azioni concrete, non solo parole.

"Le strade del territorio necessitano più che mai di interventi, e la Provincia di Forlì-Cesena, da sempre amministrata dalla sinistra, anziché lavorare per risolvere il problema, inventa fake news per scaricare le proprie colpe sul Governo. Già settimane fa avevamo chiarito che non vi era stato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: strade - provincia - provinciali - buonguerrieri

