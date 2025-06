Strade in festa e spettacoli per tutti | a Bobbio tornano l’arte e la musica del Buskers Festival

Bobbio si trasformeranno in un palcoscenico vibrante, dove artisti di strada, musicisti e performer daranno vita a uno spettacolo unico nel suo genere. Sabato 12 e domenica 13 luglio, il borgo si riempirà di allegria e creatività , offrendo a residenti e visitatori un entusiasmo condiviso. Non perdere questa occasione di vivere un’esperienza indimenticabile tra cultura, musica e divertimento: l’atmosfera magica di Bobbio ti aspetta!

Sabato 12 e domenica 13 luglio il suggestivo borgo di Bobbio torna a essere protagonista con la seconda edizione del Bobbio Buskers Festival, un evento imperdibile che colorerĂ le vie del centro storico con arte, musica, emozione e tanto divertimento. Per due giorni, le strade e le piazze del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

