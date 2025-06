Strada provinciale per Montelepre chiusa dal 2011 aggiudicati i lavori

Dopo anni di attesa, la strada provinciale per Montelepre, chiusa dal 2011, si prepara a rinascere grazie all'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza. La misura, promossa dalla struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente Renato Schifani, rappresenta un passo fondamentale nella tutela del territorio e nella sicurezza dei cittadini. Nell’azione complessiva di mitigazione del rischio…

La struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha aggiudicato l’appalto per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della Sp1, nel territorio comunale di Montelepre. "Nell’azione complessiva di mitigazione del rischio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: montelepre - lavori - strada - provinciale

Strada provinciale per Montelepre chiusa dal 2011, aggiudicati i lavori; In gara i lavori sulla Sp 1 a Montelepre. Schifani «Manteniamo l’impegno preso con il comprensorio»; Giambona: È mai pensabile che un asse viario così importante rimanga chiuso per oltre 12 anni. Presentata Interrogazione Parlamentare all'ARS..

Montelepre, aggiudicati i lavori sulla Sp1 per 1,1 milioni. Schifani: “Garantire dei collegamenti sicuri è una priorità” - Il progetto prevede il consolidamento del costone e la realizzazione di dieci barriere paramassi e di rivestimenti con reti in aderenza ... Secondo ilsicilia.it

Strada provinciale per Montelepre chiusa dal 2011, arrivano i fondi per procedere al bando - PalermoToday - Cronaca Strada provinciale per Montelepre chiusa dal 2011, arrivano i fondi per procedere al bando. Segnala palermotoday.it