Stop in Usa ai vaccini con il conservante timerosal per i no vax causa l’autismo ma non c’è nessuna prova

In un contesto di crescente dibattito sulla sicurezza dei vaccini, le posizioni dei no vax continuano a sollevare polemiche e preoccupazioni. Recentemente, figure come Robert F. Kennedy Jr hanno acceso nuovamente i riflettori sull’uso del conservante timerosal, accusato ingiustamente di causare autismo. Tuttavia, le evidenze scientifiche rimangono ferme: nessuna prova concreta supporta questa teoria. La discussione, più che mai attuale, mette in luce l’importanza di decisioni informate per la salute pubblica.

L’arrivo di un no vax dichiarato come Robert F. Kennedy Jr ( anche se sul morbillo ha dovuto fare una mezza marcia indietro, ndr ) al ministero della Salute Usa, ha portato a un altro intervento potenzialmente dannoso per la salute pubblica. Ovvero il no ai vaccini antinfluenzali che contengono il conservante timerosal. A raccomandare che under 18, donne in gravidanza e anche adulti in generale ricevano solo formulazioni prive dell’ingrediente – in veritĂ giĂ molto raro, ma da sempre nel mirino di gruppi critici verso i vaccini – è stato il panel di consulenti Acip, Advisory Committee on Immunization Practices, di recente nomina nei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stop in Usa ai vaccini con il conservante timerosal, per i no vax causa l’autismo “ma non c’è nessuna prova”

In questa notizia si parla di: vaccini - conservante - timerosal - stop

Usa: un comitato di esperti raccomanda lo stop ai vaccini antinfluenzali contenenti thimerosal; I vaccini attualmente raccomandati possono provocare il cancro?; Vaccini. Negli Usa i nuovi esperti Cdc nominati da Kennedy jr vietano ingrediente raro da sempre nel mirino dei no-vax negli antinfluenzali.

Vaccini. Negli Usa i nuovi esperti Cdc nominati da Kennedy jr vietano ingrediente raro da sempre nel mirino dei no-vax negli antinfluenzali - A raccomandare che under 18, donne in gravidanza e anche adulti in generale ricevano solo formulazioni prive dell'ingrediente - Segnala quotidianosanita.it

Kennedy boccia il timerosal nei vaccini, ma non ci sono prove che causi l’autismo - La sostanza a base di mercurio non è utilizzata da anni in Europa in via precauzionale e negli Usa è presente solo in una minima parte dei farmaci ... repubblica.it scrive