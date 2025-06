Stop alle trans nelle gare femminili Il Cio si schiera contro il politicamente corretto

Il mondo dello sport si trova di fronte a una svolta epocale: il Cio si schiera contro il politicamente corretto e le derive buoniste, puntando a tutelare con fermezza la categoria femminile. Con questa decisione, mira a ripristinare l’equità nelle competizioni e garantire un ambiente più giusto e rispettoso per tutte le atlete. Un passo deciso verso un futuro sportivo più inclusivo e trasparente, dove merito e rispetto sono al centro.

Stop alle derive buoniste: il Cio si impegna a tutelare la categoria dello sport femminile per riportare equità nelle competizioni.

Il presidente di World Boxing, Boris van der Vorst, ha chiesto scusa pubblicamente ad Imane Khelif per aver citato la campionessa olimpica in un comunicato ufficiale sulle nuove regole di partecipazione alle gare a seguito di un test genetico sul genere. #ANS Vai su Facebook

