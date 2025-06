Stop ad Affari Tuoi | quando rivedremo Stefano De Martino

L’estate porta con sé l’anticipato ritorno dei grandi nomi della tv italiana, e tra questi spicca sicuramente Stefano De Martino. Ma quando rivedremo il popolare ballerino e conduttore su schermo? Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025-26, sono state svelate tutte le date di ripresa e fine dei programmi più amati, offrendo agli appassionati un assaggio di quello che ci aspetta nella nuova stagione. Scopriamo insieme quando tornano i format più attesi...

News Tv. L’estate è alle porte e anche per i big della televisione italiana è tempo di saluti. Ma niente paura: Affari Tuoi, Ballando con le stelle, Tale e quale Show e gli altri grandi titoli Rai sono già pronti a tornare in autunno. Durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2025-26, sono state ufficializzate tutte le date di debutto e chiusura dei programmi più attesi della nuova stagione. Scopriamo insieme quando tornano i format più amati e quali novità ci aspettano nei prossimi mesi. Leggi anche: Lutto nella Tv, addio a un vero mito: ha fatto divertire intere generazioni Stefano De Martino saluta, ma “Affari Tuoi” torna prossimamente. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Stop ad “Affari Tuoi”: quando rivedremo Stefano De Martino

