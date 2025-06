Stop a vittime civili A Roma l' installazione Not a Target di MSF

A piazza San Silvestro a Roma, un'installazione toccante di Alice Pasquini per Medici Senza Frontiere pone l'accento sulla drammatica realtà delle vittime civili nelle guerre di Gaza, Ucraina, Sudan, Yemen e Congo. Con sagome a grandezza naturale che raccontano storie di sofferenza e speranza, questa mostra invita a riflettere sull'importanza di proteggere i più deboli in contesti di conflitto. Un richiamo potente a non considerare mai le vittime come semplici target.

Roma, 27 giu. (askanews) - A piazza San Silvestro a Roma, sagome a grandezza naturale che mostrano volti e raccontano storie di bambini, madri, pazienti, operatori e operatrici umanitari in guerra. È l'installazione "Not a Target", realizzata dalla street artist Alice Pasquini per Medici Senza Frontiere (MSF), che resterà sulla piazza fino al 9 luglio. Gaza, Ucraina, Sudan, Yemen e Repubblica Democratica del Congo: guerre di oggi accomunate dalle conseguenze devastanti sulla vita dei civili. Storie drammatiche che appaiono in uno spazio dove non dovrebbero essere: è l'effetto sorpresa voluto da "Not a target", un invito a leggerle, sentendosi vicini ai loro protagonisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stop a vittime civili. A Roma l'installazione "Not a Target" di MSF

