Steven Spielberg sull'ipotesi di ritirarsi? La risposta del regista non lascia dubbi.

Steven Spielberg, il leggendario regista che ha rivoluzionato il cinema, si conferma ancora una volta al centro dell’attenzione. Dopo aver concluso le riprese del suo nuovo film di fantascienza e annunciato nuovi progetti, la sua presenza illumina il mondo cinematografico. La recente inaugurazione di un cinema innovativo dedicato a lui testimonia il suo impatto duraturo. Ora, tutto indica che Spielberg non ha intenzione di ritirarsi: continuerà a sognare, creare e ispirare le generazioni future di narratori.

Spielberg ha da poco concluso le riprese del suo nuovo film che lo riporterà alla fantascienza e ha già in mente altri progetti Steven Spielberg si è ritrovato ad essere l'attrazione principale giovedì sera, quando gli è stato dedicato un cinema all'avanguardia nel lotto adiacente agli studios della Universal. "Non è solo un luogo fondato sulla sua straordinaria eredità, ma è anche un luogo di speranze e sogni futuri di registi, di narratori che porteranno questa società nei prossimi 100 anni e nei 100 successivi", ha dichiarato Donna Langley, presidente di NBCUniversal Entertainment, esaltando l'impatto di Spielberg non solo sullo studio, con il quale ha avuto un rapporto di oltre 50 anni, ma anche il suo impatto sul mondo del cinema e di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it