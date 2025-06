Steven Spielberg mostra del girato del nuovo film | niente alieni Emily Blunt contro un treno Colin Firth supercattivo

In una serata indimenticabile organizzata dalla Universal Pictures per celebrare una sala cinematografica a lui dedicata, Steven Spielberg ha entusiasmato il pubblico con un'anticipazione esclusiva del suo nuovo film, al momento chiamato Non-View. Tra emozionanti clip di Emily Blunt contro un treno e Colin Firth nei panni di un supercattivo, il maestro del cinema ha lasciato tutti con il fiato sospeso, promettendo ancora una volta un capolavoro che conquisterĂ il grande schermo.

