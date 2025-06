Steven Spielberg ha mostrato le prime scene del suo prossimo film durante un’occasione speciale

Durante un evento esclusivo, il leggendario Steven Spielberg ha sorprenduto il pubblico mostrando le prime scene del suo prossimo film nella sala a lui intitolata, inaugurata di recente dalla Universal Pictures. Un momento emozionante che ha acceso l’anticipazione tra fan e addetti ai lavori, sottolineando ancora una volta il suo ruolo di icona del cinema mondiale. La sua passione e talento continuano a ispirare generazioni di registi e cinefili, promettendo un futuro ricco di grandi sorprese.

Il leggendario regista Steven Spielberg  ha presenziato ad un evento esclusivo e di alto livello in cui la Universal Pictures ha inaugurato una nuova sala di proiezione a lui intitolata. Come riportato da Variety, il pluripremiato Spielberg è sembrato sinceramente commosso dall’idea di avere una sala a suo nome, dove molti dei futuri registi dello studio potranno proiettare e modificare le versioni dei propri film. “ Sono stato dietro la macchina da presa per così tanto tempo che una dedica come questa è straordinaria”, ha detto Steven Spielberg alla folla. 🔗 Leggi su Cinefilos.it