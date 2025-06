Sterpaglie in fiamme lungo la linea | fermo un treno fra Aragona Caldare e Agrigento

Un incendio di sterpaglie lungo la linea ferroviaria tra Aragona Caldare e Agrigento ha fermato un treno, generando una densa nuvola di fumo nero. Le alte temperature e il vento forte di questa mattina rischiano di far espandere il rogo, mettendo a repentaglio la sicurezza dei pendolari e delle aree circostanti. Dalla sala operativa dei pompieri, si monitorano attentamente gli sviluppi per contenere l’incendio e assicurare una rapida ripresa dei servizi.

Un incendio di sterpaglie lungo la linea ferroviaria tra Aragona Caldare e Agrigento ha fermato un treno. Il rogo di sterpaglie ha provocato una grande nuvola di fumo nero e, soprattutto, rischia di espandersi a causa del forte vento che soffia da questa mattina. Dalla sala operativa dei pompieri è.

