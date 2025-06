Sterminò famiglia condannato a 20 anni

Un episodio scioccante scuote Milano: il Tribunale per i minorenni ha condannato Riccardo, all’epoca 17enne, a 20 anni di carcere per aver brutalmente ucciso la famiglia in una villetta di Paderno Dugnano. La sentenza riflette un complesso dibattito sulla responsabilità e sul supporto psichiatrico necessario per giovani coinvolti in atti così atroci. La vicenda apre interrogativi cruciali sulla prevenzione e sulla gestione dei giovani a rischio, lasciando un segno indelebile nella comunità.

20.20 Il Tribunale per i minorenni di Milano ha condannato a 20 anni di carcere il giovane, all'epoca 17enne, che 10 mesi fa sterminò a coltellate la famiglia. Riccardo (oggi 18enne) uccise la madre Daniela, il padre Fabio e il fratello di 12 anni nella villetta dove vivevano a Paderno Dugnano, alle porte di Milano Il Tribunale non ha riconosciuto il vizio parziale di mente del ragazzo, ma aveva già nei giorni scorsi disposto cure specifiche per il suo recupero psicologico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

