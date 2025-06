Stem camp dedicato gli studenti delle medie

Sei pronto a scoprire il mondo affascinante delle STEM in un’esperienza estiva unica? Dal 1 al 5 settembre, studenti delle medie avranno l’opportunità di immergersi in un Camp dedicato a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, presso il Cifa Bibbiena e la scuola ex Segretaria d’Azienda a Poppi. Un’occasione imperdibile per imparare divertendosi e scoprire le proprie passioni future! Il percorso...

Dal 1 al 5 settembre presso il Cifa Bibbiena e presso la scuola ex segretaria d’azienda a Poppi, si terrà un camp estivo tutto particolare dedicato alle materie Stem, promosso dall’Isis Fermi di Bibbiena e indirizzato a ragazze e ragazzi delle scuole medie nati nel 2012-2013. Il percorso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: stem - camp - dedicato - medie

Stem camp: un camp estivo sulle materie stem promosso dall’Isis Fermi per fare orientamento a ragazzi e ragazze delle scuole medie - Sei pronto a scoprire il mondo delle scienze, tecnologia, ingegneria e matematica in modo divertente e coinvolgente? Dal 1 al 5 settembre, l’ISIS Fermi ti invita a vivere un’esperienza unica tra Bibbiena e Poppi con STEM Camp, un’opportunità ideale per orientarsi e appassionarsi alle materie più innovative.

Translate postStem camp: un camp estivo sulle materie stem promosso dall’Isis Fermi per fare orientamento a ragazzi e ragazze delle scuole medie http://dlvr.it/TLZ3KP ? #STEM Vai su X

STEM Summer Camp Vai su Facebook

Stem camp: un camp estivo sulle materie stem promosso dall’Isis Fermi per fare orientamento a ragazzi e ragazze delle scuole medie; Aperte le iscrizioni per i Summer Camp di “Ragazze Digitali”, il progetto che forma le protagoniste del futuro digitale; Ragazze digitali, Mirandola ospiterà il Summer Camp STEM al femminile.

Scuola, concorso Stem al via: la carica dei 40 mila aspiranti prof di matematica delle medie - Corriere della Sera - Al via oggi il concorso «per direttissima» riservato agli insegnanti delle discipline Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Da corriere.it

Nasce un progetto di educazione alle STEM per le scuole medie - Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia e Fondazione Rocca presentano "Future Inventors", progetto che propone un nuovo approccio educativo per potenziare l'insegnamento e l'apprendimento delle STEM ... Si legge su italpress.com