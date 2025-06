Stella Rossa Fest | torna all' SMS di Rifredi il festival di Arci Firenze

Dal 1 al 6 luglio, la Stella Rossa Fest torna a Firenze, portando musica, cultura e solidarietà alla SMS di Rifredi. La VII edizione di questo festival di Arci Firenze promette un appuntamento imperdibile per vivere momenti di aggregazione e divertimento in un’atmosfera unica, tra artisti emergenti e incontri stimolanti. Preparati a scoprire un evento che celebra i valori del nostro territorio e della comunità: perché insieme possiamo fare la differenza.

Dal 1 al 6 luglio torna a Firenze Stella Rossa Fest, il festival di Arci Firenze che anche in questa sua VII edizione si svolgerà alla SMS di Rifredi. Sarà di nuovo la storica Casa del Popolo di Via Vittorio Emanuele II, a due passi da Piazza Dalmazia, ad ospitare nel suo ampio ed ombreggiato.

Marzia Frediani, Presidente di Arci Firenze presenta la 7a edizione di Stella Rossa Fest, la festa di Arci Firenze all'SMs di Rifredi dall'1 al 6 Luglio...

