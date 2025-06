Stefano Gentile è un nuovo giocatore del Napoli Basket

entusiasmante progetto. Con la sua esperienza e determinazione, Stefano Gentile porta un talento prezioso alla squadra, pronto a scrivere nuove pagine di successo. La sua presenza promette di infiammare il campionato e avvicinare ancora di più i tifosi al Napoli Basket. La stagione si preannuncia ricca di emozioni e grandi sfide, e Gentile sarà sicuramente una figura chiave in questo entusiasmante percorso.

L’ex Juvecaserta Stefano Gentile, figlio di Nando, capitano degli ‘scugnizzi’ campioni d’Italia, è un nuovo giocatore del Napoli Basket. Il play-guardia, 36 anni nato a Maddaloni, ha firmato un contratto triennale. "Sono onorato e fiero di essere stato selezionato per far parte di questo nuovo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: stefano - gentile - giocatore - napoli

Dopo l'esperienza a Trapani, Stefano Gentile sarà un nuovo giocatore del @basket_napoli https://legabasket.it/news/135668/stefano-gentile-napoli… #LBAMercato #TuttoUnAltroSport Vai su X

Dopo l'esperienza a Trapani, Stefano Gentile sarà un nuovo giocatore del Napoli Basket #LBAMercato #TuttoUnAltroSport Vai su Facebook

Napoli Basket, ecco la firma di Stefano Gentile; Napoli, triennale per Stefano Gentile; Napoli Basket, ufficiale l'ingaggio di Gentile: accordo triennale.

Stefano Gentile è un nuovo giocatore del Napoli Basket - L’ex Juvecaserta Stefano Gentile, figlio di Nando, capitano degli ‘scugnizzi’ campioni d’Italia, è un nuovo giocatore del Napoli Basket. casertanews.it scrive

Napoli Basket, ufficiale l'ingaggio di Gentile: accordo triennale - L'ex giocatore di Trapani firma con il club azzurro fino al 2028: "Sono felice, per me è una grande responsabilità vestire questi colori" ... Come scrive corrieredellosport.it