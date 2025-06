Stefano De Martino nuovo show in arrivo su Rai 1 | con lui un mostro sacro

Un talento versatile e amato dal pubblico, Stefano De Martino si prepara a sorprendere ancora una volta. Dopo aver conquistato il prime time con Affari tuoi e Stasera tutto è possibile, il conduttore napoletano sta per intraprendere una nuova avventura televisiva su Rai 1, affiancato da un’icona della musica italiana. Un progetto che potrebbe consacrarlo definitivamente come uno dei volti più brillanti dello spettacolo italiano.

Programmi Tv. Si chiude sabato una stagione d’oro per Stefano De Martino, protagonista assoluto dell’access prime time di Rai 1 con Affari tuoi e mattatore su Rai 2 con Stasera tutto è possibile. Ma per il conduttore napoletano, il meglio potrebbe ancora venire. Secondo alcune indiscrezioni, De Martino sarebbe pronto a guidare un nuovo show su Rai 1, affiancato da un’icona della musica italiana. Un progetto che potrebbe consacrarlo definitivamente nel gotha della televisione italiana. Leggi anche: “Non voglio più vederlo”. Enrico Mentana ai ferri corti con La7, scontri e tensioni in rete: il retroscena De Martino showman dell’anno: una stagione da record. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Stefano De Martino, nuovo show in arrivo su Rai 1: con lui un “mostro sacro”

