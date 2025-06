Stefanini saluta l’erba di Wimbledon

Lucrezia Stefanini, talento emergente del tennis italiano, ha lasciato il segno a Wimbledon dopo aver conquistato le qualificazioni, superando avversarie di livello e dimostrando carattere e determinazione. Dopo la prodezza al Roland Garros, dove si è qualificata per il main draw, ora si prepara a affrontare un nuovo prestigioso capitolo nel "tempio" della racchetta. La sua corsa è solo all'inizio: il futuro promette grandi cose.

Era reduce dal Roland Garros, riuscendo a qualificarsi al tabellone principale di uno dei tornei di tennis più prestigiosi al mondo. E Lucrezia Stefanini ha nel complesso ben figurato anche nelle qualificazioni per Wimbledon, un altro dei "quattro templi mondiali" della racchetta nonché parte del "Grande Slam". La tennista di Carmignano è partita dal primo turno eliminatorio riuscendo ad eliminare la romena Mihaela Buzarnescu (ex-numero 20 al mondo). La sua corsa si è fermata nelle scorse ore nel match seguente, particolarmente combattuto, contro la ceca Tereza Valentova che è riuscita ad imporsi per 3-6 6-4 6-3 (in due ore e otto minuti di gioco).