Stazione in trappola sottopasso chiuso per 75 giorni Scattano divieti e deviazioni

Lecce si appresta ad affrontare un lungo periodo di disagi, con la stazione ferroviaria ancora sotto i cantieri e il sottopasso chiuso per 75 giorni. Tra divieti, deviazioni e code interminabili, cittadini e visitatori devono armarsi di pazienza. Ma come affrontare questa fase di transizione? Scopriamo insieme le soluzioni e le alternative per muoversi agevolmente durante questa sfida che cambierĂ momentaneamente il volto della cittĂ .

Stazione ferroviaria ancora prigioniera dei cantieri. Tra turisti disorientati, residenti esasperati e automobilisti bloccati in lunghe code, Lecce si prepara a vivere due mesi e mezzo di disagi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Stazione in trappola, sottopasso chiuso per 75 giorni. Scattano divieti e deviazioni

In questa notizia si parla di: stazione - trappola - sottopasso - chiuso

Si lancia da un’auto in corsa sulla A14, il giallo di un 25enne: «Aiuto, volevano rapirmi». La trappola con una ragazza alla stazione di servizio - Un 25enne albanese residente a Bari ha vissuto un drammatico tentativo di rapimento, lanciandosi da un'auto in corsa sulla A14.

Anziano cade dalle scale del sottopasso: frattura dell'omero, si riaccende la polemica sugli ascensori; Sottopassi allagati e traffico in tilt: automobilisti inferociti; Bergamo: chiuso sottopasso stazione, manifestazione studenti.

Stazione in trappola, sottopasso chiuso per 75 giorni. Scattano divieti e deviazioni - Dal 30 giugno al 15 settembre, salvo proroghe, il sottopasso di via San Cesario sarà, infatti, completamente chiuso al traffico per lavori di ... quotidianodipuglia.it scrive

Stazione, chiuso il sottopasso. Lavori all’accesso ciclopedonale, i disagi dureranno un mese - MSN - Disagi in vista per quanti, nelle prossime settimane, passeranno dalla stazione ferroviaria. Come scrive msn.com