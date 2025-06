Stavo diventando un altro Alla fine vince chi non si è perso Ora sono tornato | J-Ax allo specchio – IL VIDEO

che ti suggerisce di ricominciare da zero. J-Ax si presenta con un volto nuovo, simbolo di rinascita e autenticità, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera e della sua vita. La sua trasformazione ci invita a riflettere su come il cambiamento sia spesso il primo passo per riscoprire se stessi e affrontare il futuro con coraggio.

Via la barba e gli occhiali, J-Ax è tornato alle origini. Davanti allo specchio il rapper si è rasato completamente, lasciando il suo iconico pizzetto. Lo “zio” del rap ha voluto spiegare in un video, condiviso sui social, il perché abbia deciso di cambiare look: “A volte ci si piega piano, come un cartello storto, in mezzo al traffico, spinto dal vento degli altri. A volte non te ne accorgi nemmeno, cedi alle mode, all’età, a quella voce di sottofondo che ti dice come dovresti essere come fosse una goccia che scava nell’identità. Poi succede qualcosa, una ‘ego death’ come direbbero quelli fighi, e ti ricordi chi sei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Stavo diventando un altro. Alla fine vince chi non si è perso. Ora sono tornato”: J-Ax allo specchio – IL VIDEO

