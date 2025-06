Stato di Palestina mozione per il riconoscimento in consiglio comunale

"È un gesto simbolico, ma tutt’altro che vuoto – dichiara Carlo, portavoce del Movimento Mondragone Attiva. Questa mozione rappresenta un passo importante per sostenere i diritti e la libertà di un popolo che aspira alla pace e alla sovranità. Il nostro obiettivo è sensibilizzare la comunità e promuovere iniziative di dialogo e solidarietà, affinché anche il nostro Comune si faccia portavoce di valori universali e giustizia."

Il Movimento Mondragone Attiva ha presentato una mozione da portare al primo consiglio comunale utile per chiedere che anche il comune di Mondragone si esprima formalmente a favore del riconoscimento dello Stato di Palestina. "È un gesto simbolico, ma tutt’altro che vuoto – dichiara Carlo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

