Stati Uniti | Yang Hansen 16mo in primo turno Draft di basket NBA

Il draft NBA del 2025 ha regalato emozioni e sorprese, con Yang Hansen che si è conquistato il suo posto al 16° giro dai Memphis Grizzlies. La sua storia di talento e determinazione ha catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, segnando un nuovo capitolo nel basket internazionale. Dopo aver stretto la mano a Adam Silver, Hansen si prepara ad affrontare una nuova avventura nella lega più prestigiosa del mondo, lasciando tutti senza parole.

Yang Hansen (a destra) posa per una foto con il commissario della NBA Adam Silver dopo essere stato selezionato per il 16mo posto dai Memphis Grizzlies al primo turno del Draft di basket della NBA a New York, negli Stati Uniti, il 25 giugno 2025. Yang Hansen (a destra) stringe la mano al commissario della NBA Adam Silver al primo turno del Draft di basket della NBA a New York, negli Stati Uniti, il 25 giugno 2025. Yang Hansen (al centro) sale sul palcoscenico al primo turno del Draft di basket della NBA a New York, negli Stati Uniti, il 25 giugno 2025.