Stati Uniti e Cina verso un’intesa commerciale | rimosse alcune restrizioni

Gli Stati Uniti e la Cina si avvicinano a un importante accordo commerciale, con la rimozione di alcune restrizioni che potrebbero segnare una svolta nelle relazioni economiche tra le due potenze. La notizia, confermata dal Ministero del Commercio cinese, alimenta speranze di un dialogo piĂą aperto e collaborativo. Un passo avanti che potrebbe ridefinire lo scenario globale degli scambi internazionali, aprendo nuove opportunitĂ per imprese e mercati. Restate sintonizzati per scoprire come evolverĂ questa trattativa.

Pechino conferma: passi avanti nel dialogo economico con Washington. Gli Stati Uniti rimuoveranno una serie di misure restrittive nei confronti del commercio con la Cina. La notizia arriva direttamente da una nota ufficiale diffusa dal Ministero del Commercio cinese, che ha confermato i dettagli di un'intesa raggiunta tra le due potenze. "Ci auguriamo che Cina e Stati Uniti possano incontrarsi a metĂ strada", ha dichiarato un portavoce del dicastero cinese, esprimendo l'auspicio per "uno sviluppo sano, stabile e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi.

Translate post Donald #Trump ha detto di "aver firmato ieri" un accordo con la #Cina mentre parlava delle trattative commerciali che gli #StatiUniti stanno tenendo con i maggiori partner. Il presidente non ha comunque specificato la natura dell'intesa firmata. Vai su X

In particolare, ha spiegato Trump, la Cina si impegnerà a fornire «in anticipo» le terre rare e gli Stati Uniti rispetteranno i propri impegni, compreso quello relativo agli «studenti cinesi che frequentano i nostri college e le nostre università » Vai su Facebook

