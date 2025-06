#StarComingSoon | le uscite Star Comics di luglio 2025

L’estate 2025 si preannuncia calda e ricca di emozioni con le novità di Star Comics! Tra queste, il tanto atteso finale di MY HERO ACADEMIA, disponibile dal primo luglio in un’edizione Variant Cover speciale, celebra un capitolo indimenticabile di questa amatissima serie manga. Preparevi a vivere nuove avventure, sorprese e momenti di pura magia, perché le uscite di luglio promettono di conquistare il cuore di ogni appassionato.

Anche in estate saranno tantissime le novità editoriali in arrivo, che regaleranno nuove emozioni e sorprese a tutti gli appassionati di manga e fumetti. Il primo luglio sarà disponibile MY HERO ACADEMIA n. 42 VARIANT COVER EDITION, il quarantaduesimo e ultimo numero di una delle serie manga più amate di sempre. Per celebrare degnamente questo momento, il volume finale sarà disponibile anche in una speciale edizione Variant Cover che, affiancata alla copertina Variant del volume 41, costituirà un'unica suggestiva illustrazione. L'8 luglio, il panorama dello shojo manga si arricchirà con l'arrivo di MY GIRLFRIEND'S CHILD n.

