Stanato un latitante che deve scontare due anni di carcere per furto

Un esempio di dedizione e professionalità delle forze dell'ordine italiane. Durante una normale operazione di controllo, gli agenti di Bolzano hanno intercettato un latitante, condannato a due anni e undici mesi di reclusione per un furto in abitazione commesso due anni fa. L’arresto, avvenuto giovedì 26 giugno, testimonia ancora una volta l’impegno costante per garantire sicurezza e giustizia sul nostro territorio.

Serata movimentata quella di giovedì 26 giugno per gli agenti di polizia di Bolzano che, nel corso di una normale attività di controllo, hanno trovato (e arrestato) un latitante che deve scontare due anni e undici mesi di carcere per un furto in abitazione commesso due anni fa. L’arresto è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: anni - latitante - deve - scontare

Sbarca da un volo Dakar-Verona e viene arrestato, era latitante da 10 anni per lesioni alla ex moglie - Un cittadino italiano di 69 anni, ricercato dal 2014 per lesioni alla ex moglie, è stato arrestato all'Aeroporto di Verona al suo arrivo da un volo Dakar-Verona.

VENOSA, STANATO IN UN TAXI A NAPOLI IL LATITANTE 52ENNE MASSIMO SILENO - L’uomo era irreperibile dal 2023, deve scontare 4 anni di reclusione per detenzione abusiva di armi. Reato commesso a Lavello - https://lecronachelucane.it/2025/05/28/ Vai su X

La Polizia di Caserta ha arrestato l’ex cutoliano Mohamed Tadimouti: latitante dal 2007, deve scontare l’ergastolo per un omicidio di camorra. https://fanpa.ge/PozXn Vai su Facebook

La Polizia di Stato arresta un cittadino albanese latitante da 7 anni. Deve scontare una condanna a 8 anni di reclusione per tentato omicidio e rapina a mano armata, commessi nel 2018. - Questura di Caserta | Polizia di Stato; Latitante da quattro anni e incastrato da un documento falso: 48enne in carcere; Abusa della figlia e la fa violentare da altri uomini, accade a Foligno.

Latitante da anni, 62enne rintracciato e arrestato in Spagna: deve scontare 9 anni per truffe, estorsioni e minacce - MSN - L’uomo, ora in manette, dovrà scontare una pena detentiva di 9 anni, 16 giorni e una pena pecuniaria di 3. Secondo msn.com

Latitante da quattro anni e incastrato da un documento falso: 48enne in carcere - L’uomo, un albanese, è stato arrestato al termine di un controllo casuale dalla polizia dell’Unione Valnure Valchero. Come scrive ilpiacenza.it