Stampa & propaganda

In un mondo saturato di notizie distorte e manipolate, trovare una fonte affidabile diventa fondamentale. La Notizia si distingue come un unicum nel panorama editoriale, offrendo una narrazione più autentica in un mare di fake news e linguaggi di regime. Perché, in un’epoca in cui le parole possono essere strumenti di inganno, scegliere con cura la propria fonte di informazione è il primo passo verso una comprensione più vera della realtà.

Il motivo per cui non leggo i giornali tranne un paio, fra cui La Notizia, è la totale distorsione della verità. Pensiero di regime ovunque. Ugo Masiero via email Gentile lettore, la ringrazio: La Notizia è quasi un unicum nel panorama editoriale dove il falso è sfornato in quantità industriale. Gli inganni partono in genere dalle parole, dai concetti. I miliziani palestinesi sono detti terroristi, ma in verità non combattono fuori dalle terre occupate dal nemico e perciò secondo le Convenzioni di Ginevra sono resistenti. Hamas è definito terrorista da Usa, Israele e Ue, ma non dal resto del mondo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

In questa notizia si parla di: stampa - propaganda - verità - notizia

Report è sotto attacco. La libertà di stampa è sotto attacco. La democrazia è sotto attacco. Dopo una stagione fortunatissima e dannatissima per la trasmissione di Ranucci, fortunatissima per gli ascolti e dannatissima per gli attacchi ricevuti anche da alte caric Vai su Facebook

Fake news e propaganda ora ingannano anche le AI; L’impossibilità di vincere in Ucraina riporta l’Occidente alla realtà dei fatti; Meloni tra propaganda e mezze verità: il 2025 è già un déjà vu del 2024.