Stagione teatrale 2025-2026 del nuovo Palatour a Bitritto | il programma

Oggi, venerdì 27 giugno, nella Sala Giunta del Comune di Bari, è stata presentata la stagione teatrale 2025-2026 del nuovo Palatour di Bitritto. Questo innovativo teatro si prepara a diventare il cuore pulsante della scena culturale pugliese e nazionale, offrendo spettacoli imperdibili e momenti di grande emozione. Scopri il programma ricco di eventi che animeranno questa stagione unica e coinvolgente, un'occasione da non perdere per gli amanti del teatro.

È stata presentata oggi, venerdì 27 giugno, nella Sala Giunta del Comune di Bari, la stagione teatrale 2025-2026 del Palatour di Bitritto, il nuovissimo teatro destinato a diventare un punto di riferimento per la scena culturale in Puglia e, più in generale, nel panorama nazionale. Durante. 🔗 Leggi su Baritoday.it