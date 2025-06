Squillano e riagganciano | NON RICHIAMARE QUESTI NUMERI ti rovini con le tue mani stanno bombardando tutti gli smartphone degli italiani

Attenzione, italiani! Se il telefono squilla e poi riaggancia senza motivo, non richiamare: potresti cadere nella trappola delle truffe digitali, come il rinnovato schema “Wangiri”. Questa frode, di nuovo in auge, sfrutta le chiamate perse per ingannare le vittime. Con l’uso crescente di intelligenza artificiale e tecnologie avanzate, i truffatori sono più sofisticati che mai. Resta vigile e informato: la tua sicurezza online dipende da te.

Truffe digitali: il ritorno della frode “Wangiri” e i pericoli nascosti dietro una chiamata persa Le frodi digitali rappresentano una minaccia concreta e in continua evoluzione. Nonostante le campagne di sensibilizzazione e i costanti sforzi delle autorità, i truffatori riescono a reinventarsi con strumenti sempre più raffinati. L’intelligenza artificiale e le tecnologie di comunicazione sono diventate, purtroppo, anche alleate di chi agisce nell’ombra, rendendo più semplice colpire milioni di utenti inconsapevoli. Basta un attimo di disattenzione per cadere vittima di raggiri che possono causare danni economici significativi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Squillano e riagganciano: NON RICHIAMARE QUESTI NUMERI, ti rovini con le tue mani, stanno bombardando tutti gli smartphone degli italiani

In questa notizia si parla di: squillano - riagganciano - richiamare - numeri

Come difendersi dalla wangiri, la truffa telefonica dello squillo senza risposta; Cosa sono e perché si ricevono le telefonate mute; Che cosa sono le telefonate mute? Ecco perché vi chiamano e non rispondono.

Come richiamare un numero privato? Ecco perché non dovresti farlo - Stai cercando di capire se convenga o meno richiamare un numero privato o sconosciuto? Scrive money.it

Con uno squillo possono svuotarti il conto telefonico - MSN - Se hai sentito parlare di uno squillo che può svuotare il tuo conto telefonico sappi che non è una leggenda, ma una vera e propria truffa. Riporta msn.com