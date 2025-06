Squid Game l'ultimo capitolo | la terza stagione da oggi su Netflix

Il fenomeno globale di Squid Game torna con la sua attesissima terza stagione su Netflix, disponibile da oggi. Dopo il successo travolgente, con record di visualizzazioni e un seguito di fan appassionati, le nuove puntate promettono suspense e colpi di scena ancora più intensi. Ideata e diretta da Hwang Dong-hyuk, questa conclusione segnerà un capitolo indimenticabile della serie. Non perdete l’occasione di scoprire come finirà ...

(askanews) – Il fenomeno Squid Game si conclude con l’attesissima terza stagione, su Netflix dal 27 giugno. La serie ha avuto un enorme successo in tutto il mondo e solo la seconda stagione ha totalizzato 68 milioni di visualizzazioni nei suoi primi tre giorni, un vero record. Queste nuove puntate, sempre sceneggiate e dirette da Hwang Dong-hyuk, sono state presentate in anteprima a Londra e presto verranno rilasciate sulla piattaforma. “Squid Game”: la trama. L’intera storia ruota attorno alle azioni compiute da un gruppo di individui spinto dalla disperazione e dalla necessità di riscatto in un gioco che si rivela una serie infinita di sfide mortali. 🔗 Leggi su Amica.it