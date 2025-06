Squid Game è lo specchio dei nostri tempi e il suo riflesso fa paura

profondo sulla nostra società. Squid Game, più di una semplice serie tv, è diventato uno specchio inquietante dei nostri tempi, dove il desiderio di sopravvivenza e le ingiustizie sociali si intrecciano in un racconto che fa riflettere e spaventa. La sua conclusione ci lascia con un senso di vuoto, ma anche con una domanda: cosa ci insegna davvero questo film?

Squid Game, la serie sudcoreana diventata un fenomeno globale, è giunta alla sua conclusione. Mentre, proprio in queste ore, milioni di spettatori stanno guardando gli episodi della terza e ultima stagione, disponibili da questa mattina su Netflix, inizia già a farsi largo una leggera sensazione di vuoto, legata alla consapevolezza di star perdendo non solo un piccolo gioiello della serialità, ma anche uno spunto di riflessione crudele e realistica dei nostri tempi. A primo impatto, l’opera scritta, diretta e ideata da Hwang Dong-hyuk attrae per la sua trama brutale e adrenalinica, per la bellezza della fotografia, per la bravura degli interpreti, attraverso i quali percepiamo sulla nostra pelle tutta la paura e l’orrore dei giochi al massacro che i personaggi devono affrontare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it