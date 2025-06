Squid Game 3 recensione | lo spietato finale di Hwang Dong-hyuk è un abisso senza uscita

Squid Game 3 si conferma un thriller mozzafiato che porta lo spettatore in un vortice di emozioni e tensione. Hwang Dong-hyuk ci regala un finale spietato e senza via d'uscita, dove i sacrifici raggiungono nuove vette di crudeltà. La serie conclude il suo ciclo con un colpo di scena memorabile, lasciando il pubblico a riflettere sul prezzo della sopravvivenza. È davvero la fine dei giochi?

I primi cinque episodi dell'ultima stagione mantengono le premesse (e promesse), aggiungendo più cattiveria, ma perdendo, forse, di ritmo. Su Netflix. La fine dei giochi. Una definizione calzante per la terza ed ultima stagione di Squid Game, arrivata in streaming su Netflix. Non c'è più tempo da perdere e i sacrifici sono portati all'estremo per i protagonisti. Soprattutto per Gi-hun (Lee Jung-jae), alias il n° 456, che si ritrova senza migliore amico e senza più un motivo per andare avanti. La sua ribellione contro i responsabili è finita nel peggior modo possibile, con una carneficina per cui si sente profondamente in colpa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it