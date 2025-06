Squid Game 3 porta l’asticella del sadismo a un’altezza mai vista prima.

Squid Game 3 ci sorprende non solo per il suo sangue, ma per l’intensità psicologica e i giochi di potere che si instaurano attorno a un personaggio ancora più nuovo e misterioso. La tensione si fa palpabile, spingendo gli spettatori verso un capitolo che sfida ogni limite precedente. Ma chi è davvero questo enigmatico giocatore? Scopriamolo insieme, perché questa stagione promette di essere la più inquietante e coinvolgente finora.

Squid Game 3 non sciocca con il sangue, per quanto scorra copioso, ma con la situazione che si crea attorno a un nuovo giocatore (che più nuovo di così non si può). Sapete a chi alludo, vero? Non si tratta di 456, che torna distrutto, quasi in uno stato catatonico, dalla debacle della rivolta armata che lo aveva portato a un passo dall’obiettivo di fermare il gioco una volta per tutte. E non si tratta nemmeno del front man, che ormai è rientrato nella sua parte e nelle regole dello Squid Game. La cosa ha più a che fare con una giovane giocatrice, che è entrata in un gioco che certo non immaginava per quello che è, in uno stato che le poteva "ritorcere contro”. 🔗 Leggi su Gqitalia.it