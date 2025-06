Squid Game 3 | la recensione della celebre serie Netflix

Preparati a scoprire tutto sulla tanto attesa terza stagione di Squid Game, l’iconica serie Netflix che ha rivoluzionato il panorama seriale mondiale. Tra crudeltà, disillusione e un’inevitabile riflessione sulla società contemporanea, questa nuova stagione promette di emozionare e sorprendere. Dopo un’attesa lunga, il finale di questa saga si avvicina: sarà all’altezza delle aspettative o lascerà il pubblico con il fiato sospeso? Scopriamolo insieme.

Crudeltà, disillusione, sadismo e alienazione. Questi sono solo alcuni dei cardini su cui si muove l’ultimo e decisivo ritorno di Squid Game, che approda su Netflix il 27 giugno con la sua terza e ultima stagione, dopo un’attesa snervante e una diffusa dose di scetticismo. La serie sudcoreana che ha consacrato la K-wave nell’Olimpo della serialità globale, portando Netflix ai vertici dello streaming internazionale, è pronta quindi a riaprire i giochi. Ma sarà ancora in grado di sorprendere, sconvolgere e, soprattutto, far riflettere? Con la sua seconda stagione, arrivata lo scorso dicembre, la serie ha diviso profondamente pubblico e critica: se da un lato alcuni spettatori vi hanno intravisto un ponte necessario verso un epilogo decisivo, dall’altro – e forse in maggioranza – l’accoglienza è stata tiepida, se non apertamente delusa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it