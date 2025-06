' Squid Game 3' è uno specchio della nostra società tra individualismo estremo e speranza

Squid Game 3 ci immerge ancora una volta in un mondo crudele e affascinante, riflettendo con acutezza le contraddizioni della nostra società: tra individualismo estremo e speranza condivisa. La frase "Attenti alle persone" dipinge un quadro inquietante, dove il confine tra vittoria e sconfitta si fa sottile. Hwang Dong-hyuk, con maestria, trasforma questa saga in una potente metafora sociale, raggiungendo il suo apice... o il suo baratro, a seconda dello sguardo.

"Attenti alle persone". Una scritta sul muro che appare dietro uno dei giocatori di 'Squid Game' in un'inquadratura della terza e ultima stagione della serie Netflix. Una frase in grado di racchiudere in modo cristallino ciò che la serie racconta. Il suo creatore, Hwang Dong-hyuk, ha messo in scena una metafora della nostra società c he in questo capitolo conclusivo raggiunge la sua vetta più alta. O più bassa. Dipende da che punto di vista da cui la si voglia guardare. Sei episodi (la stampa ha potuto vedere i primi cinque) che riprendono dall'immediato finale della seconda stagione in cui Gi-hun, il giocatore 456, viene bloccato nel suo tentativo di rivolta subendo le pesanti conseguenze del suo piano di porre fine al gioco sanguinario e alla misteriosa organizzazione che lo manovra.