Spunta la pagina dedicata a Giorgia Meloni per le prossime elezioni | si chiama Giorgia 2027 Ma non si sa chi la gestisca

Giorgia Meloni, già protagonista sulla scena politica italiana, conquista ora anche i social con la pagina "Giorgia 2027". Tra misteri sulla gestione e il fermento di un possibile cambiamento elettorale, il dibattito si accende tra chi sogna un futuro diverso per l’Italia. Ma cosa sta emergendo realmente da questa nuova iniziativa online? Scopriamo insieme come il web si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua storia.

Mentre nei palazzi istituzionali torna a farsi largo il fantasma di una possibile riforma della legge elettorale – un classico che rispunta ogni volta che un governo supera il giro di boa, anche se per ora è solo chiacchiera da corridoio – dal basso, invece, si comincia a fare sul serio. E con un pizzico in più di entusiasmo. Ormai da qualche settimana sta spopolando su TikTok, Instagram e Facebook una pagina dedicata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: si chiama Giorgia 2027. La mission della pagina è racchiusa già tutta nel nome, ma viene prontamente ribadita anche nella bio di Instagram: «Al fianco di Giorgia, oltre le elezioni del 2027». 🔗 Leggi su Open.online

