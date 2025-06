‘Springsteen - Liberami dal nulla' | Jeremy Allen White è il Boss nel biopic musicale

Nel cuore di ogni artista si cela un vuoto, una ferita invisibile pronta a essere riparata. Bruce Springsteen, attraverso il suo ultimo album, affronta e cura questo buco nel suo mondo interiore, offrendo a noi una finestra sul suo viaggio di guarigione. Jon Landau, interpretato da Jeremy Strong, ci guida in questa narrazione intensa, rivelando come la musica possa diventare un atto di salvezza personale e collettiva. Lasciatevi coinvolgere in questa straordinaria storia di speranza e rinascita.

“Quando Bruce era piccolo, c'era un buco nel pavimento della sua camera. Un pavimento dovrebbe essere solido, dovresti camminarci senza paura. Bruce non poteva. Ma Bruce è un riparatore. E ciò che fa con questo album è riparare il buco nel pavimento. Sta riparando il buco che ha dentro di sé. E quando avrà fatto, riparerà il mondo intero”. È la storia raccontata da Jon Landau, il manager di Bruce Springsteen con il volto di Jeremy Strong in 'Springsteen - Liberami dal nulla', al dirigente discografico della Columbia, Al Teller, interpretato da David Krumholtz. Uno scambio inserito nel trailer del film diretto da Scott Cooper ('Crazy Heart') che racconta la realizzazione del sesto album del Boss, 'Nebraska'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Springsteen - Liberami dal nulla': Jeremy Allen White è il Boss nel biopic musicale

