Spread con Meloni il miglior dato da 15 anni | fegati spappolati a sinistra

Ci mancava lo spread a far gongolare Giorgia Meloni e soprattutto a spappolare ancora una volta i fegati di gufi rossi e profeti di sventura. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi venerd√¨ mattina si √® aperto in calo a 91 punti base rispetto alla chiusura della vigilia a 92 punti. Il rendimento del¬†titolo decennale italiano si attesta al 3,48 per cento e conferma gli ottimi dati sulla salute generale del sistema-Italia. Come ricorda il Messaggero, "occorre tornare con la memoria alla primavera del 2010" per vedere lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi sotto quota 90 punti. Il premier era¬† Silvio Berlusconi e sarebbero stati gli ultimi mesi di serenit√† prima della tempesta perfetta con il combinato disposto di crisi greca (dal rischio default allo spettro della troika ad aggirarsi per l'Europa mediterranea) e difficolt√† politica del governo di centrodestra, che avrebbe portato alla caduta del Cav sostituito a Palazzo Chigi da Mario Monti proprio come uomo di garanzia nei confronti di Unione europea e grande finanza internazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it